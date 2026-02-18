Un orpailleur interpellé à Ouaké avec du chanvre indien

Les éléments du commissariat frontalier de Police de Madjatom, dans la commune de Ouaké ont interpellé ce mardi 17 février 2026, un orpailleur avec 8 boules de chanvre indien.

Dans le cadre de ses opérations de lutte contre les trafics illicites, le commissariat frontalier de Madjatom dans la commune de Ouaké, département de la Donga, a procédé à la mise en place d’un dispositif de fouille. Ceci a permis d’interpeller ce mardi 17 février 2026, un orpailleur en possession de 8 boules de chanvre indien.

Au guidon d’une moto de marque Baja, le mis en cause selon une source policière, demeure à Perma. Il transportait au moment de son interpellation, 8 grosses boules de chanvre indien emballées dans des bandes adhésives de couleur jaune et un échantillon dans une petite sacoche.

Placé en garde à vue, il sera mis à la disposition de l’Office central de répression des trafics illicites des drogues et précurseurs (OCERTID) pour la suite de la procédure judiciaire.

F. A. A.

18 février 2026 par