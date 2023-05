Un opérateur économique retrouvé mort

Un opérateur économique a été retrouvé mort , lundi 8 mai 2023, à Illara, commune de Kétou dans le département du Plateau.

Initiateur d’un projet de port sec entre le Nigéria et le Bénin sur un domaine sis à moins de 10 km du Nigéria et qui devait être déclaré d’utilité publique, l’opérateur économique Fernand Domanou a été retrouvé mort lundi 8 mai dernier.

Selon les informations, l’opérateur économique a été appelé pour un tête-à-tête avec des propriétaires terriens au lendemain d’une rencontre entre les autorités et les autochtones. C’est au lieu du rendez-vous que Fernand Domanou , a été retrouvé mort

Pour l’heure, le véhicule de l’opérateur économique est introuvable.

M. M.

10 mai 2023 par