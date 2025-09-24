mercredi, 24 septembre 2025 -

921 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Protection sociale au Bénin

Un numéro pour signaler les abus dans les structures sanitaires




Le Ministère de la Santé béninois met en place un numéro pour signaler les abus dans les centres de santé. L’annonce a été faite ce mercredi 24 Septembre 2025.

« Désormais, les patients et leurs proches ne sont plus sans recours face aux comportements inappropriés de certains agents de santé », informe le Ministère de la Santé. Les mauvais accueils, les actes de rançonnement, des ventes illicites de médicaments et d’autres dérives sont de plus en plus constatés dans les hôpitaux et centres de santé publics. Plusieurs patients subissent ces mauvaises pratiques. Face à ce constat, le ministère de la Santé apporte des solutions.
Il met à la disposition des victimes un numéro qui permettra aux patients ainsi qu’à leurs proches de signaler toutes sortes d’abus afin de dénoncer et valoir leurs droits. Les patients peuvent envoyer leurs plaintes par audio ou texte whatsapp (01.91.44.44.44).
Le Ministère de la Santé garantit à la population un traitement efficace et rapide des plaintes.

Marina HOUENOU (Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Plus de 1000 personnes soignées gratuitement à Nikki


24 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et les Etats-Unis, (…)
Lire la suite

Ouverture à Cotonou du premier congrès scientifique sur la médecine (…)


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux du premier congrès scientifique du Service de santé des (…)
Lire la suite

Effets secondaires des contraceptives : L’autre cauchemar des femmes


13 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Contrôler sa fécondité, c’est-à-dire limiter ou espacer les naissances (…)
Lire la suite

La Fondation Talon offre des soins gratuits contre la cataracte à Allada ‎


25 août 2025 par Marc Mensah
La Fondation Claudine Talon lance une nouvelle campagne gratuite de (…)
Lire la suite

SHIONOGI, une société pharmaceutique japonaise s’implante au Bénin


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société pharmaceutique japonaise, SHIONOGI va bientôt s’implanter au (…)
Lire la suite

L’Hôpital de jour d’oncologie du CHIC inauguré


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Hôpital de Jour d’oncologie du Centre hospitalier international de (…)
Lire la suite

Le CHD-Ouémé se modernise avec une unité de scannographie


17 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’unité de scannographie du Centre hospitalier départemental de l’Ouémé (…)
Lire la suite

Kilibo se dote d’un Centre de santé moderne grâce au projet Equité


14 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de santé de Kilibo, dans la commune de Ouèssè fait peau neuve (…)
Lire la suite

L’OMS lance une initiative pour augmenter les taxes sur les produits nocifs


4 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé ce mercredi 2 juillet (…)
Lire la suite

Des séances de dépistage et de traitement gratuits à la Fondation (…)


5 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Fondation Claudine Talon organise à partir du 9 juin 2025, au Centre (…)
Lire la suite

Levée de la suspension du Diclofenac 50 Mg et l’Amoxicilline de Pharmaquick


2 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations pourront désormais se procurer le Diclofenac 50 Mg et (…)
Lire la suite

Mise en quarantaine de la spécialité IVEPRAL injectable


15 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise du Médicament et des Autres Produits de Santé (…)
Lire la suite

Alerte sur la recrudescence de la rage canine au Bénin


29 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Un enfant de 8 ans est décédé des suites de la maladie de rage, à (…)
Lire la suite

Des mesures pour faire face aux cas d’ulcération de jambes


23 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, mercredi 23 avril 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

L’origine de l’épidémie en cours en Guinée fait craindre une (…)


18 janvier 2022 par Akpédjé Ayosso
Lecture rapide – L’actuelle épidémie en Guinée est partie d’un (…)
Lire la suite

Ce qui explique la résistance de certains ménages à la vaccination


26 novembre 2017 par Judicaël ZOHOUN
Provoquée par le virus appelé ‘’Entérovirus’’, la poliomyélite est une (…)
Lire la suite

Soupçon d’ébola au CHD de Porto-Novo : Ce qu’il faut savoir sur la maladie


7 août 2014 par Nouvel auteur
Le virus Ebola s’introduit dans la population humaine après un contact (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires