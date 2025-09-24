Un numéro pour signaler les abus dans les structures sanitaires

Le Ministère de la Santé béninois met en place un numéro pour signaler les abus dans les centres de santé. L’annonce a été faite ce mercredi 24 Septembre 2025.

« Désormais, les patients et leurs proches ne sont plus sans recours face aux comportements inappropriés de certains agents de santé », informe le Ministère de la Santé. Les mauvais accueils, les actes de rançonnement, des ventes illicites de médicaments et d’autres dérives sont de plus en plus constatés dans les hôpitaux et centres de santé publics. Plusieurs patients subissent ces mauvaises pratiques. Face à ce constat, le ministère de la Santé apporte des solutions.

Il met à la disposition des victimes un numéro qui permettra aux patients ainsi qu’à leurs proches de signaler toutes sortes d’abus afin de dénoncer et valoir leurs droits. Les patients peuvent envoyer leurs plaintes par audio ou texte whatsapp (01.91.44.44.44).

Le Ministère de la Santé garantit à la population un traitement efficace et rapide des plaintes.

Marina HOUENOU (Stag)

24 septembre 2025 par ,