Un nouvel hôtel cinq étoiles annoncé au Bénin

L’opérateur hôtelier Rotana s’installe bientôt au Bénin. La société de gestion hôtelière a signé un premier pacte pour un complexe hôtelier cinq étoiles. L’annonce a été faite par le président directeur général, M. Hutchinson.

Rotana, l’opérateur hôtelier basé à Abu Dhabi a annoncé la construction de plusieurs infrastructures hôtelières à travers le monde dès 2023. Au nombre des projets annoncés, figure la construction d’un complexe hôtelier cinq étoiles au Bénin. Le premier pacte en vue de la réalisation de ce projet est déjà signé.

Outre le projet de construction du complexe hôtelier au Bénin dans la zone Afrique de l’Ouest, le groupe Rotana a signé un accord pour sa nouvelle marque d’hôtels Edge à Istanbul et un accord pour The Residences by Rotana pour fournir des villas dans la ville portuaire de Bodrum sur la côte sud-ouest de la Turquie sur la mer Égée.

D’ici à fin 2023, il prévoit le lancement en Egypte, de Luxor Rotana, l’un des six nouveaux hôtels qui devraient ouvrir avec des propriétés également à destination du Nouveau Caire et de la côte nord en 2024.

L’an 2024 sera marqué par le lancement de Azure Rotana Resort & Spa dans la ville portuaire d’Oran en Algérie.

F. A. A.

15 février 2023 par