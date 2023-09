Un nouvel essai sur l’amour, le sexe, le mariage et l’argent

Amours Atomiques, c’est le nouvel essai sur l’amour, le sexe, le mariage, et l’argent de Mark Ellipsis, paru aux Éditions 1000Club. Le livre propose une nouvelle définition universelle de l’amour fondée sur les dernières découvertes sur l’ADN et découlant de l’expérience personnelle de Mark Ellipsis, qui raconte et commente 71 histoires authentiques allant du plus négatif au plus positif.

Amours Atomiques montre de manière claire et ludique pourquoi 7 femmes sur 10 n’ont jamais connu d’orgasme, 2 femmes sur 10 en ont connu un seul au cours de leur existence, et une femme sur dix en ont régulièrement. C’est un problème collectif qui doit être inversé. C’est possible ! Cela vient de l’éducation et de la philosophie inadaptée de trop d’hommes qui ne savent pas qui ils sont vraiment et comment fonctionner, alors que l’essence même de la femme est révélée depuis le temps des pharaons. Les peurs et les souffrances inutilement engendrées plongent le monde dans le chaos permanent à cause de leur interaction avec le champ quantique unifié et par l’effet de l’intrication quantique.

Un monde de peurs et de souffrances

C’est facilement inversable. Il suffit de découvrir la vraie définition de l’amour, qui diffère de celles proposées par les dictionnaires décrivant uniquement des manières de manifester l’amour au lieu de définir l’amour lui-même, c’est-à-dire : l’acte d’une simplicité enfantine qui provoque instantanément le changement d’état d’esprit qui rend heureux. Depuis plus de dix ans, Mark Ellipsis a interrogé des milliers de personnes sans obtenir de réponse correcte. C’est par son vécu personnel qu’il a découvert le sens de l’amour. Son histoire est la dernière des 71 histoires qui constituent Amours Atomiques. Sa définition personnelle de l’amour consiste en deux mots incontestables.

71 histoires authentiques

À travers les 71 histoires racontées avec les propres mots de celles et ceux à qui elles sont arrivées, mêmes celles de princes et princesses, qui s’enchaînent comme dans un roman à rebondissement, allant du plus négatif au plus positif, Amours Atomiques traite les sujets suivants :

1. La découverte de soi et des autres : essentiel pour les adolescents.

2. Les rapports entre l’amour, le sexe, le mariage et l’argent : de manière claire, comme personne ne l’a jamais fait.

3. L’accession à la plénitude et au bien-être permanent : grâce à l’élévation de la conscience, de la connaissance de soi, et aux orgasmes.

Les points sont connectés. Chacun est gagnant. Personne n’est blessé.

Expériences commentées par Mark Ellipsis

Amours Atomiques concentre plus de 100 ans d’expérience. C’est un livre qui commence par des histoires d’adolescents souffrant de leurs expériences négatives et qui se termine par la découverte de l’amour, en passant par ce qui provoque l’éjaculation et l’orgasme. Concernant l’éjaculation, Mark Ellipsis rejoint la réflexion étonnante d’Elon Musk sur ce sujet.

Le but du livre est de provoquer une prise de conscience en nous-mêmes afin de faire ce pour quoi nous avons été programmés par notre ADN.

Mark Ellipsis agit comme un ami du lecteur, qui décrypte le sens de chaque histoire pour montrer d’où viennent les problèmes liés à l’amour et au sexe.

Initiation à la mécanique quantique

Amours Atomiques fait référence à Max Planck, père de la physique moderne, fondateur de la mécanique quantique, à Einstein, Tesla, etc., qui nous éclairent sur le fonctionnement de l’être humain et de l’univers.

Ce livre révèle de manière ludique la véritable essence de l’être humain. Des secrets de longévité sont aussi révélés.

Depuis que nous sommes entrés dans l’ère du Verseau, les consciences s’élèvent, et le monde change. Le mouvement est irréversible. On vient déjà de voir plusieurs grandes choses établies depuis des décennies s’effondrer en moins de 24 heures, partout dans le monde, et personne n’y peut rien. Un renouveau se produit.

12 septembre 2023 par ,