Un nouvel appui de plus de 17 milliards FCFA pour le Bénin

Le Ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni et le Représentant résident de la Banque Mondiale Atou Seck ont procédé, ce jeudi 06 avril 2023, à Cotonou, à la signature d’un accord de financement additionnel de plus de 17 milliards FCFA pour le Projet de gestion des forêts classées.

Nouvel appui financier au Benin dans le cadre Projet de gestion des forêts classées. Le Bénin bénéficie d’un financement additionnel de plus de 17 milliards FCFA ; ce qui porte à plus de 52 milliards FCFA (90,100 millions de dollars US), le décaissement total de la Banque mondiale au titre dudit projet. Ce soutien de la Banque Mondiale permettra entre autres de renforcer la lutte contre les changements climatiques, d’entretenir et de développer 14 forêts classées, soit 63% de la superficie totale des forêts classées au Bénin. A cela s’ajoutent la production sur le long terme de bois-énergie et le développement des chaînes de valeur telles que le miel.

Le Projet de gestion des forêts classées prend en compte tous les départements. Ses composantes sont : appui à la gouvernance de forêts, gestion intégrée des forêts classées et développement des chaînes de valeur issues de Produits Forestiers Non Ligneux.

Akpédjé Ayosso

7 avril 2023 par