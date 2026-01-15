Un nouvel ambassadeur indien au Bénin

Abhishek SINGH est le nouvel ambassadeur de l’Inde au Bénin. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun ADJADI BAKARI, ce mercredi 14 janvier 2026.

Un nouvel ambassadeur indien prend officiellement fonction au Bénin. Abhishek SINGH, ambassadeur désigné de l’Inde près le Bénin a présenté ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères, Olushegun ADJADI BAKARI, ce mercredi 14 janvier 2026. Etape importante qui marque sa prise de fonction au Bénin.

L’audience qui a suivi la cérémonie de présentation des lettres de créance a permis aux deux personnalités de passer en revue les relations bilatérales entre Cotonou et New Delhi, et d’explorer les possibilités de leur renforcement.

Après cette rencontre avec le chef de la diplomatie béninoise, le diplomate indien va rencontrer le chef de l’Etat lors d’une audience, pour présenter ses lettres de créance.

F. A. A.

15 janvier 2026 par ,