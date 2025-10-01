jeudi, 2 octobre 2025 -

1245 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

AFIS

Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions au Bénin




Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par empreintes digitales et palmaires (AFIS). Il a été officiellement mis en exploitation, mardi 30 septembre 2025, à la Direction générale de la Police républicaine.

Un nouveau système au Bénin pour identifier plus rapidement et avec fiabilité les auteurs potentiels d’infractions à partir des empreintes relevées sur les scènes de crime. Le Système automatisé d’identification par empreintes digitales et palmaires (AFIS) est opérationnel depuis le 30 septembre 2025.

Mis en place avec l’appui financier de l’Union européenne dans le cadre du programme SIPAO (Système d’Information Policière d’Afrique de l’Ouest), ce dispositif permet aussi un échange automatisé d’informations entre les services de police des 17 pays membres.

Pour le Ministre de la Justice, Yvon Détchénou, « l’AFIS s’inscrit dans la continuité du programme d’actions du gouvernement » et vise à renforcer l’efficacité de la chaîne pénale.

Le représentant de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diongue, a salué un outil qui permettra « d’identifier de manière fiable les auteurs d’infractions, de consolider les preuves et d’innocenter les personnes injustement soupçonnées ».

Pour le représentant de l’Union Européenne, Faure Remy, ce système ouvre la voie à d’autres innovations comme l’analyse ADN ou la reconnaissance faciale. Il estime que « l’identification sur la base de preuves matérielles est essentielle dans le processus pénal ».

Des perspectives pour toute la sous-région

Selon le Directeur général de la Police républicaine, Brice Allowanou, ce système est le fruit de plus de dix ans de travail. Il affirme que l’AFIS va permettre une meilleure prévention de la criminalité, une accélération des enquêtes et une meilleure coopération régionale.

Marc MENSAH

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un commissariat de police inauguré à Bouca


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans un contexte régional marqué par des menaces sécuritaires (…)
Lire la suite

Un fugitif béninois arrêté au Nigéria


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement (…)
Lire la suite

Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un robot de déminage


27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être (…)
Lire la suite

Un militaire et un policier poursuivis pour désertion


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
Lire la suite

20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le recrutement de 715 policiers


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus (…)
Lire la suite

Un réparateur de téléphones écope 18 mois de prison


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Un technicien en téléphonie mobile a été condamné, vendredi 12 (…)
Lire la suite

Un conducteur de tricycle condamné à 3 mois de prison pour outrage à la (…)


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

18 personnes arrêtées pour avoir fait leurs besoins en pleine rue


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Dix-huit (18) personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre (…)
Lire la suite

Des responsables de la SBEE en prison pour abus de fonction


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs cadres de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) (…)
Lire la suite

L’armée repousse une attaque à Kalalé


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque de (…)
Lire la suite

511 kg de chanvre indien saisis à Sèmè-Podji


9 septembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une (…)
Lire la suite

Une RAV4 abandonnée avec 61 kg de chanvre indien


5 septembre 2025 par Marc Mensah
Une patrouille de police a intercepté, mercredi 3 septembre, un (…)
Lire la suite

358 rangers intègrent le corps des gardes forestiers


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Plusieurs ghettos démantelés sur la berge de Dantokpa


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure menée ce mardi 2 septembre 2025, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires