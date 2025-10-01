Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions au Bénin

Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par empreintes digitales et palmaires (AFIS). Il a été officiellement mis en exploitation, mardi 30 septembre 2025, à la Direction générale de la Police républicaine.

Un nouveau système au Bénin pour identifier plus rapidement et avec fiabilité les auteurs potentiels d’infractions à partir des empreintes relevées sur les scènes de crime. Le Système automatisé d’identification par empreintes digitales et palmaires (AFIS) est opérationnel depuis le 30 septembre 2025.

Mis en place avec l’appui financier de l’Union européenne dans le cadre du programme SIPAO (Système d’Information Policière d’Afrique de l’Ouest), ce dispositif permet aussi un échange automatisé d’informations entre les services de police des 17 pays membres.

Pour le Ministre de la Justice, Yvon Détchénou, « l’AFIS s’inscrit dans la continuité du programme d’actions du gouvernement » et vise à renforcer l’efficacité de la chaîne pénale.

Le représentant de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diongue, a salué un outil qui permettra « d’identifier de manière fiable les auteurs d’infractions, de consolider les preuves et d’innocenter les personnes injustement soupçonnées ».

Pour le représentant de l’Union Européenne, Faure Remy, ce système ouvre la voie à d’autres innovations comme l’analyse ADN ou la reconnaissance faciale. Il estime que « l’identification sur la base de preuves matérielles est essentielle dans le processus pénal ».

Des perspectives pour toute la sous-région

Selon le Directeur général de la Police républicaine, Brice Allowanou, ce système est le fruit de plus de dix ans de travail. Il affirme que l’AFIS va permettre une meilleure prévention de la criminalité, une accélération des enquêtes et une meilleure coopération régionale.

Marc MENSAH

