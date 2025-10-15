Un nouveau système automatique de contrôle dans les aéroports de l’espace Schengen

Un nouveau système automatique de contrôle des entrées et sorties est désormais mis en place dans les 29 pays de l’espace Schengen depuis dimanche 12 octobre 2025

Suppression des tampons sur les passeports dans l’espace Schengen. Les voyageurs non européens séjournant moins de 90 jours devront désormais fournir leurs données biométriques, à savoir photo et empreintes digitales. Un nouveau système automatique de contrôle permet d’enregistrer la date, l’heure, le lieu d’entrée et de sorte et les informations relatives à chaque visiteur.

Les voyageurs devront faire le processus d’enregistrement eux-mêmes via des bornes libre-service installées dans les aéroports. Ce système automatique de contrôle spécifique à l’espace Schengen vise à renforcer la sécurité, de lutte contre la fraude et le terrorisme, et à mieux contrôler la durée des séjours.

A.A.A

15 octobre 2025 par ,