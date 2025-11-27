Un nouveau souffle sous l’ère Amadou Garba Idrissou

:

Elu à la tête du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin (HCNB) fin Avril dernier, le Président El Hadj Amadou Garba Idrissou, par sa vision et son action, a lancé une nouvelle dynamique pour la communauté nigérienne résidant en terre béninoise. Dans un contexte diplomatique certes complexe entre les deux pays, le nouveau Président du HCBN est porteur d’une vision axée sur le service, la responsabilité et le renforcement des liens fraternels entre les deux nations.

Un Pouvoir porteur d’espoir

L’investiture d’Amadou Garba IDRISSOU élu en avril dernier avec un bureau composé de 14 membres, a été un événement clé pour la diaspora nigérienne au Bénin. Un événement porteur d’espoir dans un contexte nouveau qu’il importe de « gérer » avec tact et résilience pour continuer à toujours consolider les liens entre les deux nations et les deux peuples malgré la crise du moment. Le transfert de pouvoir symbolique entre l’ancien président Isaac KARIJO et le Président Amadou Garba IDRISSOU s’est déroulé, certes dans un esprit de stabilité et la continuité de l’institution mais les défis sont différents ce qui explique une forte attente de résultats concrets.

Les Fondements d’un Mandat : Service, Solidarité et Respect

Dès sa prise de fonction, Amadou Garba Idrissou a clairement défini les piliers de son mandat, les inscrivant dans une démarche de dévouement total et inconditionnel envers ses compatriotes Nigériens vivant au Bénin. Le nouveau président a donc pris l’engagement solennel de servir les Nigériens du Bénin "avec sérieux, loyauté et responsabilité". Cette promesse place l’intérêt de la communauté au centre de son action.

Les responsabilités de son bureau sont multiples et essentielles. Notamment consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les membres de la diaspora nigérienne et défendre leurs intérêts en concertation avec les représentations diplomatiques et services consulaires.

La Coopération avec les Autorités Béninoises

Un axe majeur du mandat sera le renforcement de la collaboration avec les autorités béninoises. Cette coopération se fera dans un esprit de respect, de paix et de fraternité, tout en insistant sur l’importance de respecter les lois du Bénin. Comme l’a souligné M. Idrissou, le respect des lois béninoises est une manière d’honorer "l’hospitalité qui nous est offerte".

Cette approche vise à promouvoir la culture de la coexistence pacifique et de l’intégration. D’ailleurs, peu après son investiture, M. Idrissou a conduit une délégation du HCNB auprès de la Présidente de la Haute Cour de Justice du Bénin. Cette démarche officielle auprès des institutions béninoises avait pour but de renforcer la collaboration et promouvoir la cohésion sociale, mettant en lumière les valeurs de paix et la proximité historique entre les deux pays.

Feux verts et Feuilles de Route pour l’Avenir

Puisque c’est sur l’ancienne corde qu’il faut tisser la nouvelle, malgré le changement de contexte, les conseils prodigués à l’équipe entrante par le président sortant Isaac Karijo fournissent une feuille de route claire pour les quatre prochaines années.

Le Rôle Actif de la Diaspora

L’ancienne équipe a exhorté la communauté nigérienne à aller au-delà du simple statut de résident. Le message est un appel à l’action : "Soyez influent, soyez visible, soyez utile au Niger, utile au Bénin et utile à l’Afrique". Le président sortant a insisté sur un principe fondamental : l’avenir de la communauté ne dépend pas "d’un seul homme, mais de l’énergie collective de tout un peuple".

Les Actions Prioritaires

Pour assurer le succès de la mission, l’équipe d’Amadou Garba Idrissou a été encouragée à entreprendre les actions suivantes :

• Organiser des campagnes de sensibilisation pour inciter la diaspora nigérienne à "respecter davantage les lois et règlements du pays d’accueil".

• Cultiver l’esprit d’entraide, de cohésion et d’amour de la patrie.

Ces conseils visent à garantir que les attentes de la communauté nigérienne au Bénin soient satisfaites au cours des quatre prochaines années.

Un Symbole de Renouveau

La cérémonie d’investiture avait été suivie par l’inauguration du nouveau siège du bureau central du HCNB à Abomey-Calavi, un lieu qui doit servir de cœur aux différentes activités de l’institution.

L’arrivée d’El Hadj Amadou Garba Idrissou à la tête du Haut Conseil est perçue comme un nouveau souffle pour les Nigériens du Bénin. Son engagement pour le service désintéressé, son insistance sur la responsabilité, et sa volonté de renforcer les liens d’intégration et de coopération avec le Bénin, posent les bases d’un mandat prometteur. Le défi pour lui et son équipe sera de transformer cet élan en actions concrètes au service de leurs compatriotes et du renforcement de l’amitié historique entre le Niger et le Bénin. On peut dire qu’il a largement débuté ses actions et qu’un premier bilan d’étape sera fait dans quelques mois après un an d’exercice.

Encadré

Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin (HCNB) : Missions et Priorités (2024-2028)

Le Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin (HCNB) est l’organe représentatif de la diaspora nigérienne au Bénin. Sous la direction de son nouveau président, El Hadj Amadou Garba Idrissou, élu le 27 avril dernier, l’organisation se concentre sur le service, la solidarité, et l’intégration.

Les Principales Missions du HCNB

La mission du HCNB s’articule autour de trois axes fondamentaux : la représentation, la solidarité, et la collaboration.

• Défense et Représentation : Assurer la représentation officielle et la défense des intérêts des ressortissants nigériens résidant au Bénin.

• Solidarité Communautaire : Œuvrer pour la consolidation des liens de fraternité et de solidarité entre les membres de la diaspora nigérienne.

• Coopération Diplomatique : Travailler en étroite concertation avec les représentations diplomatiques et forces consulaires du Niger au Bénin.

Axes Stratégiques du Nouveau Mandat (Amadou Garba Idrissou)

Le président El Hadj Amadou Garba Idrissou et son bureau de 14 membres ont clairement établi leurs priorités pour les quatre prochaines années, insistant sur le rôle actif de chaque membre de la communauté.

Citation Clé

"Nous prenons aujourd’hui un engagement : servir les Nigériens du Bénin avec sérieux, loyauté et responsabilité... Notre priorité sera aussi de renforcer la collaboration avec les autorités béninoises." Amadou Garba Idrissou, Président du HCNB

