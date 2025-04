Un nouveau siège de 6.567 m² pour la mairie de Porto-Novo

Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 9 avril 2025, a donné son feu vert pour la contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction de l’hôtel de ville de Porto-Novo.

Un bâtiment de type R+3, couvrant une surface bâtie de 6.567 m², avec des annexes d’une superficie bâtie de 3.026 m² sera construit au profit de l’hôtel de ville de Porto-Novo.

Le site de l’hôtel de ville sera situé à proximité de la cité administrative départementale en construction, dans le quartier Oganla. L’infrastructure comprendra des locaux techniques, des parkings internes et externes, ainsi que des abris pour les conducteurs de véhicules. Un bloc sera également dédié à l’usage de cantine, en plus des voiries et réseaux divers.

Pour assurer le bon déroulement des travaux, le Conseil des ministres a validé ce 9 avril 2025, les contrats pour la construction du bâtiment, ainsi que pour la direction d’exécution des travaux et la maîtrise d’ouvrage déléguée.

M. M.

9 avril 2025 par ,