Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi

A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé suite à la tentative d’évasion survenue le 07 décembre 2025.

L’administration pénitentiaire réagit à la tentative d’évasion survenue à la prison civile d’Abomey-Calavi le 07 décembre 2025, jour de la mutinerie déjouée au Bénin. Le régisseur en poste au moment des faits a été relevé de ses fonctions. Un autre régisseur est nommé ce samedi 13 décembre 2025.

Les investigations sont toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes ayant favorisé cette tentative d’évasion dans la maison d’arrêt.

