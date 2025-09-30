Un nouveau pont à Kpakou pour désenclaver la localité

Un nouveau pont sera construit à Kpakou dans l’arrondissement d’Oroukayo, commune de Kouandé.

Dans le cadre de l’exécution de son collectif budgétaire pour l’année 2025, la Mairie de la commune de Kouandé annonce la construction du pont de Kpakou. Les travaux seront exécutés sur une période de six (06) mois, à compter de la date de démarrage fixée dans l’ordre de service.

Ce projet structurant sera réalisé en un lot unique comprenant : des travaux préparatoires, des travaux de terrassement, de la maçonnerie et du béton armé.

La mairie a, à cet effet, lancé un appel d’offres à l’intention des entreprises qualifiées souhaitant soumissionner pour l’exécution des travaux.

Cette infrastructure viendra améliorer durablement la mobilité des populations et renforcer les échanges socio-économiques dans la localité de Kpakou et ses environs.

Akpédjé Ayosso

30 septembre 2025 par ,