Un nouveau pas vers l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest

La Confédération des institutions financières d’Afrique de l’Ouest (CIF) et la Coopération suisse renouvellent leur collaboration dans le cadre du programme de renforcement de la résilience socio-économique des populations ouest-africaines grâce à la digitalisation des coopératives financières (DigiCoop-WA+). Des contrats de performance ont été signés avec les réseaux membres et les compagnies d’assurance membres de la CIF, le vendredi 26 septembre 2025 à Cotonou, lors du lancement officiel de la deuxième phase du programme DigiCoop-WA+.

Dans son engagement à soutenir l’inclusion économique, sociale et financière dans la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la CIF en partenariat avec la Coopération suisse a procédé au lancement officiel de la phase 2 du programme DigiCoop-WA+. L’ambition affichée pour cette seconde phase qui s’étend sur une période de 4 ans, (2025 à juillet 2029), est de collecter 300 milliards de francs CFA et d’accompagner les besoins de financement à hauteur de 80 milliards de francs CFA.

Renforcer la résilience socio-économique des populations à faible revenu

La deuxième phase du projet DigiCoop-WA+ vise à renforcer la résilience socio-économique des populations à faible revenu, notamment les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et les petits exploitants agricoles en Afrique de l’Ouest, à travers l’offre des services financiers et non financiers numériques. Il s’agira de contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique plus inclusive en réponse aux ODD (Objectifs de développement 1, 2, 5 et 8), avec une transversalité sur 5 autres objectifs de développement durable.

De façon spécifique, le projet permettra aux populations d’accéder facilement aux produits et services financiers numériques et non financiers ; d’accroître les opportunités économiques des femmes et des jeunes à développer l’entreprenariat, même dans les « contextes fragiles » ; d’accroître la productivité agricole ; de faciliter l’accès au marché des petits producteurs grâce aux innovations technologiques ; et enfin, contribuer à réduire l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.

Selon les projections faites, un million de personnes pourront bénéficier à terme, de services numériques grâce à la digitalisation, soit 55% de femmes, 40% de jeunes et 10% de petits producteurs. 80% des bénéficiaires verront leurs capacités renforcées en éducation financière et non financière ; et 250.000 autres personnes, notamment des femmes et des jeunes, pourront également renforcer leurs capacités en entrepreneuriat.

Enfin, dans le secteur agricole, 100.000 petits producteurs pourront bénéficier du financement agricole grâce au digital ; ce qui permettra d’impacter positivement les rendements agricoles de 50% de l’effectif à hauteur de 25% au moins.

Après une première phase qui a permis de soutenir les réseaux membres dans leur mission en faveur de l’inclusion financière, cette seconde phase du programme selon le président de la CIF, va au-delà des questions de digitalisation des coopératives financières. « Nous donnons une place importante au financement de l’agriculture et des PME, qui sont les secteurs porteurs de l’emploi, générateurs de sécurité alimentaire dans nos États », a souligné Mathieu SOGLONOU, Directeur général de la CIF. En procédant à la signature des accords de performance, la CIF d’après ses explications, entend « responsabiliser davantage » ses réseaux et ses compagnies d’assurance sur les rôles que leur incombe le programme DigiCoop-WA+ pour l’atteinte des « résultats communs ».

Pour Stéphanie GUHA, Cheffe de coopération suppléante du bureau de coopération suisse au Bénin, représentante de la coopération suisse, cette seconde phase marque une étape déterminante de « l’engagement commun » entre la Suisse et la CIF en faveur de l’inclusion financière et du renforcement de la résilience socio-économique des populations en Afrique de l’ouest. Se référant aux objectifs fixés, Stéphanie GUHA souligne qu’ils traduisent les priorités stratégiques de la Suisse à savoir, la sécurité alimentaire et le développement agricole ; l’innovation digitale ; l’équité et l’inclusion ; et la durabilité environnementale, en réduisant l’empreinte écologique des services financiers.

« En cofinançant le programme DigiCoop-Wa+, la Suisse partage une vision commune avec la CIF d’une inclusion financière élargie, équitable et durable, répondant aux aspirations des personnes vulnérables qui, trop souvent, restent à la marge du système financier classique », a-t-elle précisé en réitérant l’engagement de la coopération suisse à accompagner le processus dans « un esprit de partenariat et de redevabilité mutuelle ». Stéphanie GUHA a formulé le vœu d’une collaboration avec le Fonds national de développement agricole (FNDA), partenaire de la Suisse au Bénin sur l’inclusion financière.

Après avoir exprimé leur gratitude à la Suisse, les représentants du Conseil d’administration de la CIF et du Collège des directeurs généraux ont rassuré jouer leur partition pour l’atteinte des objectifs de cette seconde phase de DigiCoop-WA+.

D’un montant total de 7,694 milliards de francs CFA, cette seconde phase du programme regroupe les réseaux coopératifs de 5 pays de l’UEMOA à savoir, le RCPB du Burkina Faso, Kafo Jiginew et Nyèsigiso du Mali, FUCEC-TOGO du Togo, l’UM-PAMECAS du Sénégal, et la FECECAM-BENIN du Bénin.

F. A. A.

