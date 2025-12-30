Un nouveau-né retrouvé mort dans un bas-fond à Guéma

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert ce lundi 29 décembre 2025, dans le quartier Guéma, situé à la sortie nord de la ville de Parakou. Le corps a été retrouvé dans un bas-fond, à proximité de l’école primaire publique de la localité.

Découverte macabre au quartier Guéma, dans la ville de Parakou. Le corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé dans un bas-fond non loin de l’école par des enfants qui jouaient dans la zone. Il s’agirait d’un cas d’abandon de nouveau-né.

Les autorités locales ont alerté les forces de sécurité qui se sont dépêchées sur les lieux. Au terme de leur intervention, les services de voirie ont procédé à l’enlèvement du corps.

F. A. A.

