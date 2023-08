Un nouveau-né béninois broyé dans une machine à laver

Un bébé de couple béninois a été retrouvé mort broyé, mardi 25 juillet 2023, dans une machine à laver à l’hôpital Abass Ndao de Dakar au Sénégal.

Mort d’un bébé d’un couplé béninois dans des circonstances tragiques au Sénégal. L’enfant de sexe féminin est né, dimanche 23 juillet 2023, à l’hôpital Abass Ndao de Dakar. Âgée de 7 mois, elle a été admise au service de néonatologie après sa naissance.

« La maman aussi a pu voir le bébé ce dimanche, avant de sortir de l’hôpital le lundi. Après avoir terminé les formalités, on a décidé, vers 19 h, de passer voir le bébé avant de rentrer. Ils nous ont dit que la petite n’est plus dans la couveuse, mais transférée dans la salle ‘’Kanguve’’. Ils nous ont encore rassurés qu’elle se porte bien et n’a aucun risque d’infection. On nous a donné rendez-vous le mardi à 12h », a confié le père J.F K au journal ‘’L’Observateur’’.

La mère n’a pu voir son bébé le mardi 25 juillet 2023 comme convenu. Après des heures d’attente, le père de l’enfant a été convoqué dans le bureau du directeur de l’hôpital. « Il m’a dit qu’il s’est passé quelque chose à 6 heures du matin et que le bébé est décédé. Et que ce n’était pas une mort naturelle. Ils ont même convoqué la police qui a déjà constaté les faits. Quand j’ai demandé après le corps du bébé, il m’a dit que le corps avait été déjà envoyé à la morgue de l’hôpital Idrissa Pouye Ex-CTO », a expliqué le père l’enfant.

C’est au commissariat de Médina le jeudi 27 juillet que le père a lu les conclusions de l’autopsie réalisée sans leur approbation. « Sur le papier, j’ai vu que l’examen montre une segmentation des membres du corps. C’est-à-dire que le pied est coupé, l’estomac et les poumons déchirés, le crâne brisé. La conclusion qui a été écrite ne me disait pas la cause de son décès », a signalé J.F.K.

Dans les échanges avec son tuteur, il a appris que le directeur de l’hôpital a retrouvé le mardi, les restes du bébé dans la machine à laver. « La machine à laver était dans un programme de lavage de 90 degrés pendant 30 minutes. Donc, l’enfant a été complètement déchiqueté. (…) Tout comme moi, ma femme est aussi traumatisée. On souffre. C’était notre aîné », informe-t-il.

Durant les investigations, la police a écouté trois personnes. Il s’agit de la dame qui a passé la nuit avec l’enfant, celle qui a ramassé le linge de l’entrée jusqu’à la lingerie et la personne affectée à la buanderie.

« Comment le corps s’est retrouvé dans la machine ? Jusqu’à présent, on ne le sait pas. Est-ce que le bébé était déjà mort avant d’être mis dans la machine ? On ne le sait pas non plus. Nos questions n’ont toujours pas de réponses. Jusqu’à présent, je n’ai pas vu le corps », a indiqué le père du bébé.

Le couple souhaite faire un test ADN afin d’avoir le cœur net. « Je veux que justice soit faite. C’est notre premier enfant. Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire », a-t-il ajouté.

Une enquête est ouverte.

Le couple s’est installé au Sénégal depuis plus de 2 ans.

A.A.A

2 août 2023 par