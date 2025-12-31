mercredi, 31 décembre 2025 -

Commune de N’Dali

Un nouveau-né abandonné dans des toilettes publiques, la mère interpellée




A Maréborou, une localité de la commune de N’dali, dans le département du Borgou, une jeune mère a jeté son bébé dans les toilettes publiques dans la nuit du dimanche 28 décembre 2025.

Fait divers à N’Dali. Dans cette commune du département du Borgou, une jeune mère a jeté son bébé dans les toilettes publiques. Le nouveau-né a été sauvé grâce à la vigilance du voisinage qui l’a conduit à l’hôpital pour recevoir des soins adéquats. L’enquête ouverte par la Police a permis d’interpeller la maman. Interrogée, elle justifie son acte par le rejet de la grossesse par le présumé auteur. Dans l’incapacité de faire face toute seule aux charges, elle aurait opté pour l’abandon.

F. A. A.

31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




