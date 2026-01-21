Un nouveau marché pour les commerçantes de charbon de Cotonou

Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la construction d’un marché au charbon et de pharmacopée destiné à reloger les commerçantes déplacées du quartier Gbégamey, à la suite des travaux d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou.

Un nouveau marché de charbon et de pharmacopée sera construit sur un autre site pour offrir de « meilleures commodités » aux commerçantes du quartier Gbégamey à Cotonou. L’annonce a été faite, mercredi 21 janvier 2026 en Conseil des ministres.

D’après le compte rendu Conseil, « les travaux d’aménagement du projet d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbégamey ».

Pour la mise en œuvre du projet, le Conseil des ministres a donné son accord pour « la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus », ouvrant ainsi la voie au démarrage effectif des travaux.

M. M.

