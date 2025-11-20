Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Département de l’Ouémé En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo

20 novembre 2025 par

Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)

Lire la suite Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)

‎Cinéma 3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche

20 novembre 2025 par ,

Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)

Lire la suite Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)

Elections générales de 2026 Liste UP-R pour les élections législatives

20 novembre 2025 par ,

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier (…)

Lire la suite Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier (…)

Coopération Bénin - Etats-Unis Un nouveau centre de formation pour la Police

20 novembre 2025 par ,

L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou, ont procédé à l’inauguration ces (…)

Lire la suite L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou, ont procédé à l’inauguration ces (…)

Tribunal de commerce de Cotonou SONIMEX SA condamnée à payer 9,9 millions FCFA pour saisie abusive

20 novembre 2025 par ,

Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu, le 18 novembre 2025, une ordonnance qui tranche un litige opposant SONIMEX SA à un commerçant nigérien autour de la saisie (…)

Lire la suite Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu, le 18 novembre 2025, une ordonnance qui tranche un litige opposant SONIMEX SA à un commerçant nigérien autour de la saisie (…)

Législatives 2026 03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR

20 novembre 2025 par ,

Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, est candidat aux élections législatives de janvier (…)

Lire la suite Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, est candidat aux élections législatives de janvier (…)