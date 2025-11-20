jeudi, 20 novembre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Département de l’Ouémé

En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)  
‎Cinéma

3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)  
Elections générales de 2026

Liste UP-R pour les élections législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier (…)  
Coopération Bénin - Etats-Unis

Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou, ont procédé à l’inauguration ces (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

SONIMEX SA condamnée à payer 9,9 millions FCFA pour saisie abusive


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu, le 18 novembre 2025, une ordonnance qui tranche un litige opposant SONIMEX SA à un commerçant nigérien autour de la saisie (…)  
Législatives 2026

03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, est candidat aux élections législatives de janvier (…)  
Tribunal d’Abomey-Calavi

Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi 19 novembre 2025, deux jeunes hommes respectivement à 60 mois et 36 mois de prison ferme. (…)  
Délivrance spéciale de passeports aux pèlerins dès le 1er décembre


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique annonce le (…)
Sodjinou et Nahum, ex députés LD sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du (…)
Les candidats BR et leurs suppléants par Circonscription électorale


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
L’AJE invite 95 personnes à son antenne d’Abomey


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Un vendeur d’essence de contrebande assassiné


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
06 partis en lice pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le (…)
Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est (…)
Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées (…)
Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à (…)
Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, (…)
Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de (…)
Gilles CHEKETE, directeur général de Bénin Tourisme et Bénin Tours


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
L’OIT lance la relecture de l’arrêté sur le travail domestique au Bénin


19 novembre 2025 par Marc Mensah
L’OIT a ouvert, le lundi 17 novembre 2025, à Grand-Popo, dans le cadre (…)
Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros (…)
L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a (…)
