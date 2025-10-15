mercredi, 15 octobre 2025 -

Session extraordinaire du Conseil communal

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé




Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 octobre 2025, en remplacement de son prédécesseur condamné par la justice béninoise.

Raymond Koumagnon occupe désormais le poste de 2e adjoint au maire de Porto-Novo. Il a été installé dans ses fonctions, jeudi dernier, au cours de la 6e session extraordinaire du Conseil communal. L’élu sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau remplace Alain Tozo, condamné en août 2025 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme.

A.A.A

15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




