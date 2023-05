Un notaire et son client en liberté provisoire

Sous mandat de dépôt depuis le 5 mai 2023 dans une affaire d’« abus de fonctions et complicité d’escroquerie », le notaire Pamphile Virgile K. Agbanrin et son client ont bénéficié d’une liberté provisoire à l’audience de ce lundi 15 mai 2023 à la Cour de Répression et des Infractions Economiques (CRIET).

Me Pamphile Virgile K. Agbanrin, notaire, et son client, accusés d’avoir fourni une même garantie à deux différentes banques ont été auditionnés à la Cour de Répression et des Infractions Economiques (CRIET) ce lundi 15 mai 2023.

A la barre, le notaire a indiqué avoir envoyé les garanties avant de s’en rendre compte de son erreur. Celui-ci s’est engagé à payer les charges liées à son erreur.

La défense du notaire a fait une demande de liberté provisoire pour son client.

Le juge de la CRIET a accordé la liberté provisoire au notaire ainsi qu’à son client.

Me Pamphile Virgile K. Agbanrin a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile d’Akpro-Missérété le 5 mai 2023 après une présentation au Procureur spécial de la CRIET à la suite d’une plainte de deux banques.

La banque BSIC exige le paiement d’une pénalité de 600 millions de FCFA et BGFI Bank 261 millions FCFA de pénalité.

M. M.

15 mai 2023 par