Un notaire béninois en prison

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a placé un notaire sous mandat de dépôt, vendredi 5 mai 2023, dans une affaire d’ « abus de fonctions et complicité d’escroquerie ».

Maître Pamphile Virgile K. Agbanrin, notaire, a été présenté, vendredi 5 mai 2023, au juge de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), vendredi 05 mai 2023, dans le cadre d’une enquête conduite par la Brigade Economique et Financière (BEF).

A l’issue de sa présentation, le notaire a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile d’Akpro-Missérété.

Poursuivi pour « abus de fonctions et complicité d’escroquerie », Me Pamphile Virgile K. Agbanrin sera jugé dans les prochains jours.

