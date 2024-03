Un musée consacré entièrement aux femmes artistes

La moitié de tous les artistes aux États-Unis ont beau être des femmes, on peine à citer le nom de ne serait-ce que quelques-unes d’entre elles. Un état de fait auquel entend remédier le National Museum of Women in the Arts (NMWA) situé à Washington. Fondé en 1981 et consacré exclusivement aux œuvres produites par des femmes, il est le premier du genre au monde.

« La prise de position fait partie de notre mission », explique la directrice du musée, Susan Fisher Sterling, à propos de la galerie qui a rouvert ses portes en octobre 2023 après une rénovation de trois ans. « Nous sommes un mix intéressant de musée et de cause à défendre. »

Lorsque la philanthrope Wilhelmina Cole Holladay a ouvert le NMWA il y a plus de 40 ans, les œuvres de femmes ne représentaient que 2 % des travaux exposés dans les grandes galeries américaines.

Au cours des dix dernières années, 11 % des œuvres d’art acquises par les grands musées américains ont été créées par des femmes. Et les œuvres de femmes artistes ont été présentées dans 14 % des grandes expositions organisées par des musées au cours de la même période.

En braquant les projecteurs sur les artistes féminines, le NMWA compte bien faire évoluer ces chiffres à la hausse. Le musée abrite plus de 6 000 œuvres réalisées par quelque 1 500 femmes, du XVIe siècle à nos jours.

Le musée présente des peintures d’artistes américaines connues, comme Georgia O’Keefe et Mary Cassatt, ainsi que des œuvres d’artistes contemporaines du monde entier.

« La valeur fondamentale en jeu, c’est de créer une société plus équitable », poursuit Susan Fisher Sterling à propos de la volonté du NMWA de mettre en valeur les artistes féminines. « Et on voit comment les États-Unis s’y prennent, tant dans le monde des institutions privées que dans celui de nos institutions publiques. »

Les travaux de rénovation ont porté exclusivement sur l’intérieur du musée. Les galeries ont été élargies pour offrir plus d’espace aux visiteurs, et les conservatrices ont réimaginé les expositions autour de thèmes esthétiques plutôt que chronologiques.

Pleins feux sur les femmes artistes de divers pays

En avril, le musée reprendra sa série « Women to Watch », qui présente des artistes féminines en devenir. L’exposition de cette année, intitulée « New Worlds : Women to Watch 2024 » mettra en lumière 28 artistes originaires de divers pays, à savoir l’Allemagne, l’Argentine, le Canada, le Chili, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Inde, Israël, l’Italie, le Japon, le Pérou et le Royaume-Uni.

Pour assurer une telle diversité, le NMWA a fait appel à des experts en art du monde entier, qui ont désigné de nouvelles artistes visionnaires. Les conservatrices du NMWA, Orin Zahra et Ginny Treanor, ont sélectionné une artiste de diverses régions et ont demandé que les œuvres présentées explorent des visions du monde à la suite de changements récents, notamment la pandémie de COVID-19 et les mouvements de réforme sociale.

La diversité des artistes exposées permettra d’aborder des thèmes complexes à partir de différentes perspectives géographiques et culturelles, selon le site web du musée.

Les conservatrices espèrent que l’exposition suscitera des conversations sur les œuvres exposées et invitera les spectateurs à repenser les thèmes qui peuvent être abordés dans le cadre de l’expression artistique qu’elle invitera les spectateurs à se questionner sur les thèmes qui peuvent être abordés dans l’art.

« Mis ensemble, ce groupe d’artistes envoie un message très intéressant, comme si c’était un puzzle », estime Orin Zahra.

« La beauté d’une exposition comme celle-ci, c’est qu’elle permet de réunir des personnes d’Asie, des États-Unis et d’Europe, et de voir comment elles abordent ces questions à travers différents supports et différents styles, chacune à sa manière. »

Source : https://share.america.gov/fr/un-musee-consacre-entierement-aux-femmes-artistes/?utm_source=cision&utm_medium=referral

8 mars 2024 par