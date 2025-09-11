Un motocycliste tué par un camion sur l’axe Ste Rita-Marina

Un grave accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste, ce jeudi 11 septembre 2025 à Cotonou.

Un motocycliste a été tué un peu après 17 heures ce jeudi 11 septembre sur l’axe Ste Rita-feux tricolores Marina, en face du dépôt de ciments CIMBENIN, non loin de l’école primaire publique Sikè-sud.

Selon des témoins, la victime, un homme d’environ 35 ans, circulait dans le même sens qu’un camion de transport d’essence de contrebande. En voulant éviter un autre motocycliste qui tentait de traverser la voie, le conducteur de la moto de marque ’’BAJAJ" a perdu l’équilibre. Sa moto s’est retrouvée sous la trajectoire du poids lourd.

Le choc a été fatal. L’homme est mort sur-le-champ.

La circulation a été fortement perturbée dans les deux sens. De nombreux usagers, visiblement choqués, sont restés sur les lieux durant de longues minutes.

Les agents du commissariat de Hindé, dans le 7ᵉ arrondissement, sont intervenus pour établir les constats d’usage et rétablir l’ordre.

Le corps sans vie de la victime a ensuite été enlevé par un corbillard de la communauté musulmane.

M. M.

11 septembre 2025 par