jeudi, 11 septembre 2025 -

643 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Accident de circulation à Cotonou

Un motocycliste tué par un camion sur l’axe Ste Rita-Marina




Un grave accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste, ce jeudi 11 septembre 2025 à Cotonou.

Le corps sans vie recouvert de pagne
a attiré l’attention de nombreux passagers

Un motocycliste a été tué un peu après 17 heures ce jeudi 11 septembre sur l’axe Ste Rita-feux tricolores Marina, en face du dépôt de ciments CIMBENIN, non loin de l’école primaire publique Sikè-sud.
Selon des témoins, la victime, un homme d’environ 35 ans, circulait dans le même sens qu’un camion de transport d’essence de contrebande. En voulant éviter un autre motocycliste qui tentait de traverser la voie, le conducteur de la moto de marque ’’BAJAJ" a perdu l’équilibre. Sa moto s’est retrouvée sous la trajectoire du poids lourd.
Le choc a été fatal. L’homme est mort sur-le-champ.

Enlèvement du corps sans vie
enroulé dans un linceul de fortune

La circulation a été fortement perturbée dans les deux sens. De nombreux usagers, visiblement choqués, sont restés sur les lieux durant de longues minutes.
Les agents du commissariat de Hindé, dans le 7ᵉ arrondissement, sont intervenus pour établir les constats d’usage et rétablir l’ordre.
Le corps sans vie de la victime a ensuite été enlevé par un corbillard de la communauté musulmane.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 septembre 2025 par Marc Mensah




Plusieurs morts dans un accident ce mercredi


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers (…)
Lire la suite

Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un (…)
Lire la suite

Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, (…)
Lire la suite

Un mort et un véhicule brûlé à Ifangni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 3 septembre 2025, le village de Banigbé-Sèdo, dans la (…)
Lire la suite

BWAA sensibilise les apprenants au Ceg Sèmè-Okoun


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au danger que représentent les grossesses précoces, l’ONG Bénin (…)
Lire la suite

Un Français retrouvé mort dans un hôtel à Kétou


30 août 2025 par Marc Mensah
Un ingénieur français a été retrouvé mort mardi 26 août dans sa chambre (…)
Lire la suite

Un mort et des blessés graves à Kpessou Samari


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kpessou Samari, un village de l’arrondissement de Bétérou, dans la (…)
Lire la suite

Père Simon P. Dossou inhumé le 4 septembre prochain


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Décédé le 21 août dernier, l’Abbé Simon Pedro Dossou du diocèse de (…)
Lire la suite

Un camion chargé de charbon renversé sur la route


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce vendredi 29 août 2025 aux environs de 8h, un camion chargé de sacs (…)
Lire la suite

Un réseau de vol de bétail démantelé à Zè


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat d’arrondissement de Zè, dans le département de (…)
Lire la suite

Nestor Dako, ex ministre de la justice inhumé le 6 septembre


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de la justice, Nestor Dako décédé le 1er août 2025, (…)
Lire la suite

Le chauffeur d’un camion tué dans un accident


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Gnanhoun, une localité de l’arrondissement de Biro, commune de Nikki, (…)
Lire la suite

Un individu arrêté pour vol à main armée à Toffo


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Houègbo, dans la commune de (…)
Lire la suite

Un puisatier tué par la chute d’un seau de sable


18 août 2025 par Marc Mensah
Un puisatier est décédé, vendredi 15 août 2025, à Bohicon, après avoir (…)
Lire la suite

Il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants


18 août 2025 par Marc Mensah
Au lendemain du drame survenu sur le fleuve Ouémé dans la commune de (…)
Lire la suite

Un présumé voleur accuse les ‘’mauvais esprits’’


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Arrêté après s’être introduit de nuit dans un immeuble, un jeune homme (…)
Lire la suite

La route Djougou-N’Dali bloquée les eaux en furie


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Difficile d’emprunter l’axe Djougou-N’Dali depuis ce samedi 9 août (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires