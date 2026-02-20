vendredi, 20 février 2026 -

Accident de circulation

Un mort et une blessée à Cocotomey




Un accident de la route survenu ce vendredi 20 février 2026 à Cocotomey, près du carrefour « Aglouza », a fait un mort et une blessée grave.

Deux jeunes sur une moto ont violemment percuté un panneau de signalisation sur la chaussée à Cocotomey. L’accident a eu lieu non loin du carrefour "Aglouza" aux alentours de 6h10 selon "Peace FM".

Le choc a été fatal pour le conducteur, qui est décédé sous le coup. La deuxième victime de sexe féminin a été évacuée d’urgence vers un centre de santé.

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une vingtaine d’individus interpellés pour trafic de produits psychotropes


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ouidah dans le département de l’Atlantique, l’action conjuguée des (…)
Lire la suite

Un orpailleur interpellé à Ouaké avec du chanvre indien


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Madjatom, dans la (…)
Lire la suite

Une femme retrouvée morte dans la rue


17 février 2026 par Marc Mensah
Le corps sans vie d’une femme, âgée d’environ quarante ans, a été (…)
Lire la suite

3 morts dans un accident ce samedi


14 février 2026 par Marc Mensah
3 personnes circulant sur une motocyclette ont été tuées, samedi 14 (…)
Lire la suite

Une cargaison de boissons en sachet plastique saisie


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo ont (…)
Lire la suite

Le directeur départemental de l’Atacora suspendu


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le directeur départemental de la fonction publique du département de (…)
Lire la suite

Un trafiquant de faux médicaments arrêté après une infraction routière


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un motocycliste roulant sans casque a brulé les feux tricolores à (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’une stratégie à l’horizon 2031


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère du numérique et de la digitalisation, en partenariat avec (…)
Lire la suite

Talon perd l’un de ses gardes rapprochés


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Boris Maurice AÏWANOU, l’un des gardes rapprochés du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

Un véhicule volé à Ouidah retrouvé à Bohicon


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat de l’arrondissement d’Avogbana, dans la commune de (…)
Lire la suite

Un homme meurt par électrocution à Bohicon


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au quartier Zakpo Adamè Ahito à Bohicon, un homme est mort électrocuté (…)
Lire la suite

Un trafiquant de tête humaine arrêté


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Adjohoué Azéhounholi, une localité de la commune de Covè, dans le (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour vol de vivres d’une cantine scolaire


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une affaire de vol de vivres dans une école a été examinée ce mardi 03 (…)
Lire la suite

Il agresse 2 femmes dans un bar pour boisson impayée et se retrouve en (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un (…)
Lire la suite

Un responsable catholique meurt en pleine prédication


2 février 2026 par Marc Mensah
Un responsable du Renouveau charismatique catholique (RCC) du diocèse (…)
Lire la suite

Ce que Les béninois souhaitent voir Patrice Talon faire après son départ


27 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A la veille de son départ du Palais de la Marina en 2016, Boni Yayi (…)
Lire la suite

Des ‘’morguiers’’ risquent 08 ans de prison pour trafic d’organes humains


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq (05) personnes poursuivies dans le dossier des ossements humains (…)
Lire la suite

Théophile N’Dah, ex ministre de l’intérieur est décédé


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration (…)
Lire la suite


