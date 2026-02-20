Un mort et une blessée à Cocotomey

Un accident de la route survenu ce vendredi 20 février 2026 à Cocotomey, près du carrefour « Aglouza », a fait un mort et une blessée grave.

Deux jeunes sur une moto ont violemment percuté un panneau de signalisation sur la chaussée à Cocotomey. L’accident a eu lieu non loin du carrefour "Aglouza" aux alentours de 6h10 selon "Peace FM".

Le choc a été fatal pour le conducteur, qui est décédé sous le coup. La deuxième victime de sexe féminin a été évacuée d’urgence vers un centre de santé.

20 février 2026 par ,