Un mort et des blessés graves à Kpessou Samari

A Kpessou Samari, un village de l’arrondissement de Bétérou, dans la commune de Tchaourou, un accident de la circulation a fait un mort et 4 blessés graves ce jeudi 28 août 2025.

Grave accident de la circulation à Tchaourou ce jeudi. La collision selon les informations, a impliqué un taxi en partance pour Parakou et un autre véhicule personnel qui allait en sens inverse. Le drame s’est produit dans la localité de Kpessou Samari, arrondissement de Bétérou. Sous le choc, l’un des passagers a rendu l’âme. Quatre autres personnes ont été grièvement blessées et conduites d’urgence à l’hôpital.

29 août 2025 par ,