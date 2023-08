Un mort et des blessés ce samedi à Kandi

Un bus de transport en commun et un taxi sont entrés en collision dans l’après-midi de ce samedi 05 août 2023 à Kofoïssa, une localité de la commune de Kandi. Le bilan fait un mort, et des blessés graves.

Le bus à l’origine de l’accident selon nos sources, provient de Niger, avec à son bord, plusieurs passagers. L’excès de vitesse selon les témoins du drame, serait la cause de cet accident qui a coûté la vie à une femme.

Les blessés ont été conduits dans l hôpital le plus proche pour des soins. Alertés, les éléments de la police républicaine se sont dépêches sur les lieux du drame pour les constats d’usage.

