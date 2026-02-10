mardi, 10 février 2026 -

Orpaillage clandestin à Natitingou

Un mort et des blessés après une explosion à Koussiguou




L’exploitation illégale de l’or continue de faire des victimes à Natitingou. A Koussiguou, dans l’arrondissement de Perma, une explosion de dynamite survenue dans la nuit du mercredi 5 février 2026, aux environs de 22 heures, a endeuillé un site minier clandestin installé sur la montagne.

Nouveau drame lié à l’exploitation illégale de l’or à Natitingou. Dans cette commune du département de l’Atacora, une explosion de dynamite a fait un mort et des blessés dans la nuit mercredi 5 février 2026.
Au moment de l’incident renseignent nos sources, près d’une trentaine d’orpailleurs exerçaient sans équipements de sécurité. Le bilan provisoire fait état de 11 blessés, évacués en urgence vers les centres de santé. Un blessé grave a succombé avant son admission à l’hôpital.
Parmi les autres victimes, 7 cas sont jugés sérieux, dont un critique, tandis que neuf blessés sont désormais dans un état stable grâce à la prise en charge médicale. Alertées, les autorités judiciaires et administratives se sont rendues sur les lieux pour constater les faits.
Le site minier de Koussiguou est officiellement attribué à une entreprise chinoise, et le maire de Natitingou avait récemment sommé les occupants illégaux de quitter les lieux. Ce nouveau drame met une fois de plus en lumière les dangers de l’orpaillage clandestin et l’urgence de mesures fermes pour mettre fin à ces activités illégales qui continuent de coûter des vies à Koussiguou.

F. A. A.

10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




