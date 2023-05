Un mort, des blessés et d’importants dégâts matériels

En début d’après-midi de ce lundi 1er mai 2023, une soute à munitions a explosé à l’Ecole des officiers de Toffo, dans le département de l’Atlantique. Les blessés sont estimés à une dizaine et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Un mort a été enregistré parmi la population, selon un élu local



Des flammes à l’Ecole des officiers de Toffo ce lundi 1er mai 2023. L’incendie selon un communiqué de l’armée, s’est déclaré suite à l’explosion d’une soute à munitions lors du transfert de matériels obsolètes. Une dizaine de militaires ont été blessés et conduits au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou pour les soins.

Par ailleurs, d’importants dégâts matériels auraient été enregistrés.

Rassurant du déploiement d’une équipe technique du Centre de Perfectionnement aux Actions Post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) pour la sécurité du site, l’armée béninoise rassure les populations que « la situation est maîtrisée ».

Les riverains sont invités à ne pas manipuler les débris issus des explosifs, et à se rapprocher des personnels de l’Ecole nationale des officiers ou du commissariat de police le plus proche en cas de découverte de fragments d’explosifs.

Selon le chef d’arrondissement de la localité, un décès a été enregistré parmi les civils. Il s’agirait d’après l’élu local, d’une vieille dame.

Cette explosion selon un communiqué de l’armée, relève d’un « accident pyrotechnique ».

