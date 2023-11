Un mort dans un accident à Parakou

Un accident a fait un mort et un blessé grave dans la nuit du samedi 4 novembre 2023 à Zongo, un quartier de Parakou.

Accident mortel à Zongo dans la commune de Parakou. Selon Daabaru, il s’agit d’un conducteur de moto "Zémidjan" et d’un motocycliste. L’excès de l’un des motocyclistes serait la cause de cet accident. Le choc a occasionné le décès du conducteur de Taxi-Moto. Le second motocycliste a été grièvement blessé. Il a conduit à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

A.A.A

