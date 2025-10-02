jeudi, 2 octobre 2025 -

Traite négrière

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves




Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de Ouidah, au Bénin. Il rendra hommage aux millions de victimes de la traite négrière transatlantique.

Matérialiser, dans les eaux béninoises, le souvenir du "passage du milieu", étape tragique de la déportation des esclaves africains vers les Amériques. Tel est le but du projet porté par le magazine américain National Geographic.

La construction du monument sous-marin a été annoncée par Tonya Lewis Lee, ambassadrice thématique du Bénin auprès de la diaspora afro-américaine. Elle s’est exprimée lors de l’émission Tête-à-tête sur France 24.

« Le monument commémorera les quelque deux millions d’esclaves morts en mer », a précisé Tonya Lewis Lee.

L’ambassadrice a conduit une délégation de National Geographic au Bénin cet été. Le groupe a rencontré les autorités locales pour discuter du projet et visiter les sites potentiels à Ouidah.

La productrice et militante afro-américaine s’est dite « ravie » de l’accueil réservé par les autorités béninoises. Elle a notamment rencontré le président Patrice Talon.

« Nous avons trouvé un terrain d’entente. Ce projet est une façon puissante de faire mémoire », a-t-elle souligné.

M. M.

2 octobre 2025 par Marc Mensah




