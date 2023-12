Un mini réseau solaire mis en service à Zogbodomey

Pour la première fois de leur histoire, les populations de Hon, une localité de l’arrondissement de Massi, dans la commune de Zogbodomey, pourront avoir accès à l’énergie électrique pour divers besoins. L’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Brian SHUKAN, a procédé à l’inauguration d’une mini centrale solaire ce mercredi 06 décembre 2023. C’était en présence de David TOWEDJE, maire de Zogbodomey, des responsables de l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (ABERME), de l’Autorité de régulation de l’électricité (ARE), de la société WEZIZA-Bénin, et de toute la population de Hon.

Un mini réseau solaire permet désormais d’alimenter le village de Hon, à Massi, dans la commune de Zogbodomey. L’ouvrage réalisé par l’entreprise WEZIZA-Bénin est doté d’une capacité de production de 26,86 Kwh, avec une puissance de 4 Kva, et un stockage de 192 Kwh. Il est équipé de 92 batteries de 02 volts, 06 chargeurs vitrons de 150/70 A, 03 convertisseurs de 10 Kva, 01 compteur de production qui permet de compter l’énergie injectée sur le réseau. C’est une infrastructure ultramoderne, manipulable à distance.

En procédant à son inauguration mercredi 06 décembre 2023, l’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin a souhaité qu’il améliore les conditions de vie des populations. « Il y aura désormais l’éclairage pour les ménages la nuit, les artisans et les commerces vont créer de nouvelles opportunités, et les conditions sécuritaires vont s’améliorer dans le village », s’est réjoui Brian SHUKAN, convaincu du savoir-faire de l’entreprise WEZIZA-Bénin et sa maison mère, Energicity, pour un service de fourniture fiable. Le mini réseau inauguré à l’en croire, fait partie de 55 autres réseaux hors ligne construits à travers le Bénin grâce à un financement conjoint du gouvernement des Etats-Unis dans le but de faciliter l’accès à l’énergie à 213.000 personnes sur l’ensemble du territoire national. Ce chiffre, fait-il savoir, continuera de s’accroître avec ce mini réseau et une autre douzaine installée sur le territoire du Bénin et dont la mise en service est prévue pour les mois à venir.

Le diplomate américain a rappelé à l’occasion de la cérémonie d’inauguration, le soutien des Etats-Unis à travers le Millenium Challenge Corporation (MCC) ; lequel a permis l’octroi d’une subvention de 235 milliards de francs CFA au Bénin en faveur du secteur de l’électricité. Ce soutien selon l’ambassadeur, a permis non seulement, de tripler la capacité du réseau électrique du Bénin, mais aussi d’initier d’importantes réformes dans le secteur, et d’attirer des investissements du secteur privé dans les systèmes d’énergies hors-réseau.

L’inauguration de ce mini réseau selon le maire de Zogbodomey, est un évènement de grande importance pour cette commune qui, d’après lui, se voit priorisée dans la mise en œuvre du Programme d’action du gouvernement (PAG). Au nom du conseil communal, et de toute la population de Hon, David TOWEDJE a exprimé ses remerciements au gouvernement et à tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet, l’ambassade des Etats-Unis notamment. L’autorité communale a pris l’engagement d’instruire ses administrés afin que l’infrastructure bénéficie d’un suivi rigoureux.

L’ouvrage mis en service selon le DGA de l’ABERME, répond aux normes en matière d’électrification au Bénin. « Il n’y a pas de différence en matière de qualité de l’énergie qui est débitée. La seule différence, c’est la source de production », a confié Florent OROU FICO rassurant des capacités du mini réseau à tourner tous les appareils. Une fois que le réseau de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) sera dans la zone, il suffira simplement de réaliser l’interconnexion, a-t-il informé. Le directeur de la production et des réseaux de l’ARE, représentant le président, a exprimé ses remerciements au gouvernement américain pour le financement octroyé à travers le MCC ; contribuant ainsi à l’amélioration de l’accès des populations à l’électricité. A la société WEZIZA-Bénin, et à toute la population de Hon, Polycarpe BASILE GBEDJI a témoigné sa gratitude et salué les autorités administratives et coutumières, pour les facilités qu’elles ont apportées à la société durant les travaux. Sûr de leur détermination, il a souhaité que la même dynamique s’observe à la phase d’exploitation du mini réseau.

Sur 102 ménages inscrits, 59 sont déjà raccordés et activées. Le processus pour le raccordement des autres ménages est en cours.

