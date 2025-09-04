Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries

vendredi, 5 septembre 2025 -

Que faire en cas de difficulté lors du paiement de facture d’enlèvement d’ordures ?

Eliminatoires du Mondiale 2026

Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 septembre 2025, lors d’une rencontre comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du (…)  
Carnet noir

Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil Économique et Social, reçoit les condoléances au domicile du regretté, à Cotonou. Parents, amis, (…)  
Faits divers à Agoué

Coups de poing entre pasteur et voleur dans une église


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Agoué, une localité du département du Mono, la Police républicaine a procédé à l’interpellation d’un présumé voleur dans la nuit du vendredi 5 septembre 2025. Une (…)  
Rentrée 2025-2026 au Bénin

Des dispositions prises pour une année scolaire apaisée


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a rassuré ce vendredi 5 septembre 2025 sur les dispositions prises pour une (…)  
Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son Éminence le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, et Tony Elumelu, président de Heirs Holdings, (…)  
Présidentielle 2026

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime son soutien à la candidature du ministre d’Etat, Romuald Wadagni. C’est à travers une déclaration en (…)  
Savalou

Une RAV4 abandonnée avec 61 kg de chanvre indien


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une patrouille de police a intercepté, mercredi 3 septembre, un véhicule chargé de chanvre indien sur la Route Nationale Inter-État numéro 5, à hauteur du village de (…)  
2 jeunes tués dans un accident de circulation


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce (…)
Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
"Rien n’est gagné d’avance", prévient le gouvernement


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi (…)
Un concours au profit des élèves et producteurs néo-alphabètes


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche organise un (…)
La réponse du gouvernement à l’opposition réclamant la démission de Wadagni


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a réagi, ce vendredi 05 septembre 2025, à la demande de (…)
Le parti Les Démocrates invite R.Wadagni à renoncer à ses fonctions (…)


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026 fait (…)
Les frais d’attestation BAC à payer en ligne avant lundi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La distribution des attestations de BAC, session de juin 2025, démarre (…)
11 tombes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Onze (11) sépultures ont été profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, (…)
Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Report des épreuves psychotechniques pour les candidats retenus


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Initialement prévues les 5 et 6 septembre 2025, les épreuves (…)
Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (…)
FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
La jeunesse de Péhunco affirme son adhésion au candidat de Talon


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La jeunesse de la commune de Ouassa-Péhunco a organisé, mercredi 03 (…)
Un mort et un véhicule brûlé à Ifangni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 3 septembre 2025, le village de Banigbé-Sèdo, dans la (…)
Le Bénin lance son Cadre de financement vert


4 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, le 3 septembre 2025, le lancement officiel (…)
VIDÉOS

Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Romuald Wadagni reçu à Moele Bénin


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald (…)
"Wadagni est le meilleur candidat" (L. Vlavonou)


4 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a apporté, jeudi (…)
SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à (…)
Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
La jeunesse de Zakpota se mobilise derrière Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Za-Kpota accueille dimanche 14 septembre 2025, un (…)
Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni


4 septembre 2025 par Marc Mensah
La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)
« Il sera difficile à l’opposition de trouver un profil meilleur à (…)


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis l’annonce de la candidature de Romuald Wadagni à la (…)
74 formulaires de parrainage retirés en deux jours


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, mardi 2 (…)
La DGI digitalise le quitus fiscal


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction générale des Impôts (DGI) annonce que sa plateforme de (…)
Lokossa se mobilise pour le candidat du peuple


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce mercredi 3 septembre 2025, Lokossa, la ville de l’espérance, s’est (…)
