Un millier de personnes de 50 pays dont 577 Français évacués

1079 personnes dont 577 ressortissants français et 50 autres nationalités ont été évacués du Niger les 1er et 2 août 2023 à la suite de la ‘’prise d’otage’’ du président Mohamed Bazoum par des putschistes.

Des ressortissants béninois et d’autres pays africains dont le Sénégal, le Ghana, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Nigéria, le Tchad, le Congo, l’Éthiopie, le Botswana, le Cameroun, le Cap-Vert, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Maroc, la Mauritanie, le Togo et la Tunisie ont été évacués du Niger par la France.

Des ressortissants de pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Portugal, Suède, Pays-Bas, Espagne, Finlande, Roumanie, Danemark, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Suisse, Géorgie, Royaume-Uni), d’Amérique (États-Unis, Canada, Brésil, Colombie, Bahamas), d’Asie (Inde, Japon, Vietnam, Corée du Sud), d’Océanie (Australie) et du Moyen-Orient (Liban, Turquie), ont été également évacués du pays par l’armée française.

L’opération organisée mardi 1er et mercredi 2 août 2023 a permis de sortir du pays 1079 personnes dont 577 ressortissants français, selon un communiqué du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères en date du 3 août 2023.

