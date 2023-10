Un militaire jugé à la CRIET

Un militaire béninois a comparu, lundi 30 octobre 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour évasion de prison.

Arrêté et déposé à la prison civile d’Akpro-Missérété en 2019 pour « atteinte contre la sûreté de l’Etat », un militaire s’est évadé le même jour. Celui-ci a été finalement rattrapé.

Les prévenus dans le dossier « atteinte contre la sûreté de l’Etat » ont bénéficié d’un non-lieu.

Le militaire a, quant à lui, comparu lundi 30 octobre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), pour évasion.

Le prévenu a plaidé coupable.

Le juge a renvoyé le dossier au 22 janvier 2024 pour la plaidoirie de l’avocat du prévenu, absent au procès du lundi et pour les réquisitions du Ministère public.

Le militaire retourne en prison.

