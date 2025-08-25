Un militaire abattu à Kandi, d’autres personnes blessés

A Bakata, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un militaire a été froidement abattu par des individus armés non identifiés dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 2025. Plusieurs riverains ont été également attaqués au cours de cette agression.

Un militaire tué à Kandi. Le drame a lieu dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 2025, lorsqu’un groupe d’individus armés a fait irruption dans le domicile de la victime peu après 3 h du matin. Avant l’opération, les agresseurs auraient tiré en l’air, puis défoncé le portail de la concession, selon les informations.

Le militaire alerté, aurait saisi une coupe ; mais son épouse, au regard du nombre d’assaillants dans le domicile à cette heure tardive de la nuit, l’aurait retenu. Les malfaiteurs une fois à l’intérieur de la chambre du soldat, l’ont roué de coups avant d’abandonner son corps inerte gisant dans un bain de sang.

Un voisin qui a osé sortir au moment de l’agression avec une lampe torche, a reçu une balle avant d’être transporté à l’hôpital pour des soins.

Les agresseurs selon les mêmes sources, ont également attaqué un autre ménage et tabassé le couple avant de dérober une somme d’argent.

Informés du drame, les autorités communales dont le maire de la ville se sont déplacés sur les lieux de l’agression. Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs de cette barbarie.

F. A. A.

