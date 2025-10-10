Un menuisier condamné pour viol sur mineure

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné un menuisier âgé de 46 ans, à une peine de 10 ans de prison pour viol sur mineure de 11 ans. Les faits se sont déroulés à Sikècodji, dans le 7ème arrondissement de Cotonou.

La Criet condamne sévèrement un menuisier à 10 ans de prison dont 7 ans ferme pour des faits de viol sur mineure. Le prévenu, Houedé Messan Paul exerce la profession de menuisier. Il est âgé de 46 ans, et vit dans la même maison que les parents de la victime, une mineure de 11 ans. Un jour, durant la période du jeûne musulman selon le récit des faits, la victime sort dans la cour de la concession pour y prendre de l’eau et s’adonner à ses ablutions. Au même moment, elle est interpellée par le présumé violeur qui l’attire dans les toilettes communes et tente vainement de la pénétrer sexuellement. Ayant échoué dans sa tentative, il menace de mort la victime et lui interdit de raconter sa mésaventure à qui que ce soit.

Le mercredi 17 avril 2024 aux environs de 19 heures, la victime faisait ses besoins dans les toilettes communes. L’agresseur fit irruption et réussit cette fois-ci à la pénétrer sexuellement. Contre toute attente, il est surpris par le frère de la fillette. Conduit devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le 12 juin 2024, Houedé Messan Paul est condamné à 10 ans de prison ferme, au payement d’un million de FCFA d’amende et au franc symbolique pour la victime. Contre ce jugement, il a relevé appel. En deuxième instance, la CRIET retient l’interaction d’atteinte sexuelle sur mineure de moins de 13 ans. Le 5 mars 2025 en appel, la cour condamne le prévenu à 10 ans de prison dont 7 de prison ferme.

