Un ménage submergé par l’eau à Dassa, mère et enfants repêchés par les pompiers

Plusieurs localités au Bénin sont confrontées depuis quelques jours, au phénomène cyclique des inondations. Ce mardi 05 septembre 2023 à Dassa dans le département des Collines, un ménage de 05 membres a été surpris par le débordement du fleuve Olodjo.

Le fleuve Olodjo à Dassa est sorti de son lit ce mardi 05 septembre 2023. Et ce, suite à la forte pluie qui s’est abattue sur la localité dans la journée. Un ménage situé au bord du fleuve a été submergé. Il a fallu la promptitude des sapeurs-pompiers pour sauver les habitants. Il s’agit selon Bip radio, d’une mère de famille et 04 enfants. Le fleuve selon la station radio, a atteint plus d’un mètre de hauteur. Les victimes pour se sauver, ont dû se poser sur des chaises avant l’arrivée des secours.

F. A. A.

6 septembre 2023 par