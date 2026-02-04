Un marché régional prévu à Èkpè (Sèmè-Podji)

Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 février 2026, a approuvé la mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet de construction du marché régional de Houéssi à Èkpè, dans la commune de Sèmè-Podji.

Le futur marché régional de Houéssi à Èkpè se veut une infrastructure de grand standing. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 4 février 2026, le projet vise à renforcer l’attractivité économique de la zone, tout en contribuant de manière significative à l’accroissement des recettes propres de la commune de Sèmè-Podji.

Les travaux prévus comprennent notamment la construction de halles modernes, de boutiques, de magasins et de hangars. Ils intègrent également la viabilisation complète du site, la mise en place des différents services, des aires de stationnement ainsi que des commodités d’accompagnement nécessaires au bon fonctionnement du marché.

« Le projet contribuera conséquemment à l’accroissement notable des recettes de la commune et à créer plusieurs emplois connexes liés à son fonctionnement », selon le compte-rendu du Conseil. Il s’inscrit dans le cadre du vaste programme gouvernemental de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux.

