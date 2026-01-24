samedi, 24 janvier 2026 -

278 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Cotonou

Un marché moderne de friperie au PK3




Comme annoncé, le marché de friperie de PK 3 a été officiellement inauguré ce vendredi 23 janvier 2026 à la grande satisfaction des usagers.

C’est dans un cadre sain, sécurisé, moderne et bien structuré que les usagers de l’ex marché de Missèbo et une partie de Dantokpa exerceront désormais leurs activités. Le marché de friperie de PK3, réalisé pour eux grâce à la vision éclairée du président Patrice Talon est officiellement inauguré. Le joyau abrite près de 1 700 étals conçus pour accueillir l’essentiel de l’activité ; 266 hangars supplémentaires, et plusieurs autres espaces qui offrent confort et sécurité aux usagers.

Pour Shadiya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce, ce nouveau marché est un espace inclusif. Il accueille des commerçants béninois et de la sous-région, notamment ceux du Nigéria, du Niger, du Togo, et du Ghana. Cette diversité pour elle, illustre la vocation du Bénin en tant que pays d’accueil, de paix, de sécurité, et de coexistence harmonieuse.
L’autorité ministérielle avait à ses côtés pour cette cérémonie d’ianguration, Eunice LOISEL KINIFFO, directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), la représentante du maire de Cotonou, et Janvier YAHOUEDEHOU, ministre-conseiller à l’économie et aux finances.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




Le marché Missèbo rasé


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le marché Missèbo, longeant la lagune de Cotonou, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le Bénin émet son 1er Sukuk International à 500 millions $ US


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La République du Bénin s’impose comme le premier émetteur souverain (…)
Lire la suite

L’ultimatum de l’AJE aux débiteurs de PADME


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de la Société pour la promotion et l’appui au (…)
Lire la suite

Un nouveau marché pour les commerçantes de charbon de Cotonou


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

4 204,7 milliards FCFA mobilisés en 2025, une année de records à la BRVM


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi (…)
Lire la suite

OLAFEMI Sarl condamnée à verser 500.000 FCFA à un garagiste


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à (…)
Lire la suite

« Turbo Tréso » lancé pour la disponibilité des liquidités aux PME


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, un dispositif innovant visant à garantir la disponibilité (…)
Lire la suite

TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a (…)
Lire la suite

La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
Lire la suite

Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole ! Le champ (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à (…)


13 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de (…)
Lire la suite

Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier (…)
Lire la suite

PRMP et C/CCMP de la mairie de Dogbo suspendus


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

La PRMP de l’AGLO suspendue


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

URBANI TP et sa gérante exclues des marchés publics


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décision n°2025-160 en date du 17 décembre 2025, l’Autorité de (…)
Lire la suite

Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
Lire la suite

54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Lire la suite

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires