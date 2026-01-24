Un marché moderne de friperie au PK3

Comme annoncé, le marché de friperie de PK 3 a été officiellement inauguré ce vendredi 23 janvier 2026 à la grande satisfaction des usagers.

C’est dans un cadre sain, sécurisé, moderne et bien structuré que les usagers de l’ex marché de Missèbo et une partie de Dantokpa exerceront désormais leurs activités. Le marché de friperie de PK3, réalisé pour eux grâce à la vision éclairée du président Patrice Talon est officiellement inauguré. Le joyau abrite près de 1 700 étals conçus pour accueillir l’essentiel de l’activité ; 266 hangars supplémentaires, et plusieurs autres espaces qui offrent confort et sécurité aux usagers.

Pour Shadiya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce, ce nouveau marché est un espace inclusif. Il accueille des commerçants béninois et de la sous-région, notamment ceux du Nigéria, du Niger, du Togo, et du Ghana. Cette diversité pour elle, illustre la vocation du Bénin en tant que pays d’accueil, de paix, de sécurité, et de coexistence harmonieuse.

L’autorité ministérielle avait à ses côtés pour cette cérémonie d’ianguration, Eunice LOISEL KINIFFO, directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), la représentante du maire de Cotonou, et Janvier YAHOUEDEHOU, ministre-conseiller à l’économie et aux finances.

F. A. A.

24 janvier 2026 par , ,