Un marché artisanal ce samedi 18 novembre à Cotonou

L’association Art thérapie Sabina en partenariat avec l’Ong Gnonnan organise le troisième marché artisanal le samedi 18 novembre 2023 au Week-end grillades sur la route des pêches.

3e marché artisanal au profit des enfants en situation de handicap et femmes en difficulté. L’évènement est porté par l’Association Art thérapie et soutenu par l’Ong Gnonnan. De 9h à 19 h au Week-end grillades sur la route des pêches, il y aura entre autres une vente artisanale avec de nouveaux artisans, un atelier dessin et peinture pour les enfants, des enveloppes surprises et bien d’autres choses. C’est le moment d’acheter des cadeaux de Noël tout en faisant une bonne action. Sur les lieux, les visiteurs pourront manger de bons plats. Les bénéfices de la journée seront versés aux enfants en situation de handicap, ceux en difficultés scolaires et femmes vulnérables.

L’Association Art thérapie remercie ses sponsors tels que 24 heures au Bénin, Sobebra, Fifa, Canal Olympia, Air France et tous ceux qui contribuent au succès du marché artisanal.

A.A.A

10 novembre 2023 par