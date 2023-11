Un marabout risque 3 ans de prison

Un marabout a comparu, jeudi 02 novembre 2023, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

Arrêté à Ouidah par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), à la suite de la plainte d’une femme résidant à l’étranger, un homme de la trentaine a été jugé à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour « escroquerie via internet ».

Selon les faits, l’ homme qui se fait passer pour un marabout a menacé de publier les photos de la femme à qui il aurait fait un bain spirituel. Il réclamait une somme d’un million (1.000.000) FCFA.

A la barre, jeudi 02 novembre 2023, le présumé marabout a expliqué que la somme est exigée en contrepartie d’un bain spirituel demandé par la femme pour obtenir la stabilité au foyer.

Le marabout a reconnu qu’il propose des services spirituels sur les réseaux sociaux. C’est par ce canal d’ailleurs que la femme l’aurait contacté pour le bain, a précisé le marabout.

Pour le ministère public, le prévenu a pris les photos de la femme pendant le bain spirituel dans l’intention de la faire chanter.

Le ministère public a requis 5 ans de prison dont 3 ans ferme et 1 million FCFA d’amende contre le marabout.

Le juge a mis le dossier en délibéré pour le 21 décembre 2023.

M. M.

4 novembre 2023 par ,