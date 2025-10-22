mercredi, 22 octobre 2025 -

Coup de filet de la Police à Toffo

Un malfrat interpellé à Houègbo avec de faux billets

Des documents et plusieurs objets suspects saisis




Un redoutable malfrat a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025, à Houègbo, une localité de la commune de Toffo, dans le département de l’Atlantique. Le mis en cause est identifié comme le chef présumé d’un réseau criminel actif dans plusieurs cambriolages et escroqueries.

La Police met fin aux agissements d’un malfrat à Toffo. Ce mardi 21 octobre 2025, alors qu’il s’apprêtait à effectuer une transaction douteuse portant sur un téléphone portable, le mis en cause a été interpellé par les éléments du commissariat de Houègbo.
La perquisition simultanée effectuée dans ses deux résidences selon la Police, a permis de découvrir et de saisir un porte-monnaie contenant 27 faux billets de 10 000 francs CFA, un sac rempli de tenues et accessoires de marabout, 8 plaquettes de cartes SIM, des marteaux, des produits cosmétiques, ainsi que divers documents incluant des cartes d’identité et un registre de motos sans propriétaire identifié.
Interrogé sur l’origine des faux billets, l’individu déclare qu’ils lui avaient été fournis par un complice résidant dans une localité voisine pour la somme d’un million de francs CFA. Pour ce qui concerne les autres objets, ses explications n’ont pas convaincu les agents en uniforme.
Le prévenu est placé en garde-à-vue ; mais les investigations se poursuivent à l’effet d’identifier et interpeller les autres membres de la bande criminelle.

F. A. A.

22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




