Un maire nommé au CA de l’ATDA de la Vallée du Niger

Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) de la Vallée du Niger ont été nommés par décret en date du 14 mars 2025. Un maire figure parmi les personnalités.

Gado GUIDANI, maire de Malanville a été nommé, en qualité de représentant de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), au Conseil d’Administration (CA) de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) de la Vallée du Niger.

Le CA nommé pour un mandat de trois (03) ans à compter de la date d’installation est composé de sept membres. Il sera présidé par Félix Gbaguidi, représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Les autres membres sont : Hervé-Serge Houssou de la Présidence de la République ; Amine Alassane du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Rufus Sare du Ministère de l’industrie et du commerce ; Adamou Lamissi Boubakar de la Chambre Nationale d’Agriculture.

Répartie en Pôles (filières et zones d’intervention), l’ATDA constitue le bras armé de la mise en œuvre de tout programme filière au Bénin. Elle est sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et dispose d’antennes dans les zones d’intervention.

M. M.

15 avril 2025 par ,