Un locataire condamné pour 2,49 millions FCFA de loyers impayés

Le locataire d’un immeuble à Porto-Novo a été expulsé pour 46 mois de loyers impayés soit près de 4 ans d’arriérés. Il doit payer également à son bailleur la somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (2.490.000) FCFA.

Le tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, mardi 3 février 2026, l’expulsion d’un locataire. Il occupait un immeuble au quartier Houinmè à Porto-Novo « dans le cadre de ses activités professionnelles ». Celui a cumulé plusieurs loyers.

Assigné une première fois en mai 2023 pour le règlement de 800 000 francs CFA, le locataire « n’a pas cru devoir s’exécuter ».

Les loyers se sont accumulés au fil des mois.

Les bailleurs, des héritiers, ont engagé plusieurs démarches pour obtenir paiement. Mais toutes les tentatives effectuées sont restées vaines. Ils procèdent alors à l’expulsion du locataire le 29 octobre 2025.

Assigné une seconde fois en décembre 2025 pour le règlement de la somme totale de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (2.490.000) francs au titre des arriérés de loyers couvrant la période de janvier 2022 à octobre 2025, le locataire n’a pas comparu à l’audience.

Le Tribunal, statuant le 3 février 2026, a jugé la demandé des bailleurs fondée puisqu’ « aucune preuve de paiement » n’a été rapportée au dossier.

Le locataire a été condamné au paiement de la somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (2.490.000) francs CFA au titre des arriérés de loyers dus en octobre 2025 aux héritiers.

10 février 2026 par ,