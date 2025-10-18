Un kényan remporte le Prix Afrique 2025 de l’innovation en ingénierie

L’innovateur kenyan, Elly Savatia a remporté ce jeudi 16 octobre 2025, le Prix Afrique 2025 de l’innovation en ingénierie. Il empoche un chèque de 50 000 £ pour la conception d’une application révolutionnaire en langue des signes qui transforme l’accessibilité dans toute l’Afrique.

Le plus grand prix d’ingénierie en Afrique a été décerné ce jeudi 16 octobre 2025 à Elly Savatia, un innovateur kényan. Il a remporté la finale en direct du programme Africa Prize, financé en partie par le ministère britannique des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie à Dakar, ce jeudi 16 octobre 2025. Ceci, grâce à la Terp 360, une application de traduction en langue des signes. Le lauréat au cours de la finale a présenté son projet aux côtés des autres finalistes devant un public et un jury composé de 07 membres.

Chaque finaliste selon un communiqué de l’Académie royale d’ingénierie, a été évalué sur la base de la qualité de sa solution technique, de l’impact démontré, de la viabilité commerciale, du potentiel d’évolution et de la qualité de l’équipe. La manière dont chaque innovateur a mis en pratique les enseignements tirés du programme de 08 mois et la clarté de leur vision pour l’avenir, ont été également pris en compte par le jury composé cette année de Rebecca Enonchong (présidente), Sewu Steve Tawia, Richard Wylde, Ian Shott, Yewande Odumosu et Marième Diop, juge invitée.

Fierté et reconnaissance du lauréat

« Je suis extrêmement reconnaissant pour cette récompense, qui témoigne du travail innovant réalisé en Afrique dans le domaine des technologies d’assistance. Je me réjouis à l’avance de l’excellence qui émanera de Signvrse, des autres finalistes et du continent africain », a déclaré Elly Savatia, créateur de Terp 360.

Pour la présidente du jury, le Prix Afrique met en avant les innovations de pointe conçues par des Africains pour le monde entier.

Terp 360 est une application alimentée par l’IA qui traduit la parole en langue des signes à l’aide d’avatars 3D réalistes. Développée en collaboration avec des personnes sourdes ou malentendantes, elle s’appuie sur un ensemble de données en constante expansion comprenant plus de 2 300 signes enregistrés localement afin de garantir la pertinence culturelle et l’expression naturelle. Cet outil permet de pallier la pénurie d’interprètes et d’améliorer l’accessibilité dans les salles de classe et les services publics.

Les trois autres finalistes, Vivian Arinaitwe (Ouganda), Neo Nest ; Frank Owusu (Ghana), Aquamet ; et Carol Ofafa (Kenya), E-Safiri, ont chacun reçu 10 000 £. Un prix supplémentaire de 5 000 £, le prix One to Watch, a été décerné à Rui Bauhofer, du Mozambique, pour son innovation Eco-Plates, choisie par le public présent pour son impact potentiel futur.

Le Prix Afrique de cette année a suscité un intérêt considérable de la part des entrepreneurs de tout le continent. Seize (16) entrepreneurs ont été présélectionnés, chacun recevant un ensemble complet de mesures de soutien pour les aider à commercialiser leurs innovations. Le programme de formation de 08 mois couvrait des compétences commerciales de base telles que la modélisation financière et l’analyse de marché, combinées à un mentorat et à l’accès au réseau mondial d’ingénieurs, d’entrepreneurs et de leaders industriels de l’Académie. Outre Elly, trois autres entrepreneurs ont également été sélectionnés comme finalistes. Il s’agit de Vivian Arinaitwe (Ouganda), de Frank Owusu (Ghana), et Carol Ofafa (Kenya).

F. A. A.

