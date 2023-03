Un journaliste sportif dévoile les secrets du succès du Maroc

Le journaliste sportif de la BBC vient de dévoiler les secrets du succès du Maroc dans le domaine du sport. Dans un reportage diffusé, le 22 mars 2023, sur la chaîne anglaise, John Bennett a mis l’accent, entre autres, sur les atouts du Royaume et les infrastructures dont le Complexe sportif Mohammed VI sans oublier la Stratégie de SM Le Roi pour le développement du sport au Maroc.

’’Passeurs d’histoire : l’essor du football marocain’’, c’est le titre du reportage diffusé le 22 mars dernier sur la chaîne BBC.

Pour réaliser cette émission, le reporter sportif de la chaîne anglaise, John Bennett, s’est rendu à Rabat, capitale du Maroc, pour découvrir les secrets du succès du Royaume dans le domaine du sport.

Dans son reportage, John Bennett est revenu sur la liesse populaire qui a accueilli, à Rabat, Les Lions de l’Atlas à leur retour triomphal de la Coupe du Monde Qatar 2022. Des dizaines de milliers de fans ont envahi les rues de la capitale pour accueillir leurs idoles.

Le journaliste sportif de la BBC n’a pas tari d’éloges sur la Vision Royale de SM Le Roi Mohammed VI, qui à travers son impulsion a posé les jalons aboutissant à cette prouesse sportive et particulièrement à travers la réalisation du Complexe sportif Mohammed VI.

Les nombreux atouts dont dispose le pays pour faire rayonner le sport ont été mis en exergue par le reporter sportif.

Le Maroc à travers l’ensemble des composantes du football national (équipes nationales masculine et féminine, olympiques de championnat national et de toutes autres catégories) s’est distingué dans plusieurs disciplines sportives.

Le fruit de ces résultats révèle un travail de fond à l’image de l’essor que connait le Royaume.

Le reportage de la BBC vient montrer encore une fois que le Maroc ne lésine pas sur les moyens pour faire rayonner le sport sur le continent et à l’international .

23 mars 2023 par