Duo candidat à la présidentielle au Bénin

Un journaliste en lice avec Paul Hounkpè des FCBE

Un duo de l’opposition pour affronter Wadagni-Talata




Le journaliste Rock Judicaël Hounwanou a été désigné colistier de Paul Hounkpè pour l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Une première pour cet homme de médias, qui fait son entrée dans la course à la magistrature suprême.

Journaliste, Directeur de publication et actuel secrétaire général de la Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias (PADEM-Bénin), Rock Judicaël Hounwanou est le colistier de Paul Hounkpè, candidat des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) à la présidentielle de 2026.

Agé d’une quarantaine d’années, Rock Judicaël Hounwanou est membre du Bureau politique national et consultant média du parti d’opposition FCBE

De sources proches du parti, la priorité a été donnée à la conquête de sièges au Parlement et dans les mairies. Un choix qui a ouvert la voie à Judicaël Hounwanou pour accompagner Paul Hounkpè.

Le ticket Hounkpè-Hounwanou devient ainsi le premier duo de l’opposition officiellement annoncé, après celui de la mouvance présidentielle composé de Romuald Wadagni et de Mariam Talata.

Le dépôt du dossier de candidature du tandem est prévu pour mardi 14 octobre à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). L’investiture officielle des deux candidats aura lieu dimanche 19 octobre au Palais des Congrès de Cotonou, à l’issue du Conseil national du parti.
M. M.

13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




