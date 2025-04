Un jeune se fait passer pour le fils du Président et échoue en prison

Poursuivi dans une affaire d’usurpation de titre et d’escroquerie via un système de communication électronique, un jeune homme a été condamné vendredi 11 avril 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Un jeune homme condamné par la CRIET pour des faits d’escroquerie. Le prévenu selon les déclarations à la barre, se présente aux internautes comme étant le fils du président de la République, et propose une assistance financière à ses victimes. Interpellé et placé sous mandat de dépôt, il a été jugé vendredi 11 avril 2025.

A la barre, le prévenu a nié les faits mis à sa charge. Mais il sera confondu par les discussions contenues dans son téléphone portable. Lionel Talon, victime de cette manœuvre selon des sources proches de la juridiction spéciale, aurait retiré sa plainte dans ce dossier. Ce qui a conduit à une requalification des faits d’escroquerie et d’usurpation de titre, en tentative d’escroquerie et usurpation de titre.

Délibérant, le juge condamne l’accusé à une peine de 6 mois de prison ferme. Comme lui, un autre jeune homme a été condamné pour les mêmes chefs d’accusation, et à la même peine. En détention provisoire depuis environ 6 mois, ils ont tous recouvré leur liberté.

F. A. A.

13 avril 2025 par ,