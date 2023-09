Un jeune risque 3 ans de prison pour enlèvement d’une fille

Trois (03) ans de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende. C’est ce que risque un jeune homme pour avoir kidnappé une fille.

Un jeune homme a comparu ce jeudi 14 septembre 2023 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits de « séquestration ».

Le jeune homme a enlevé une fille avec la complicité d’un chauffeur, selon des faits rapportés par Bip radio.

A la barre, le jeune homme a laissé entendre que la fille était sa petite amie et que celle-ci l’aurait rejoint de son propre gré.

Le Ministère public a requis trois (03) ans de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende contre le prévenu.

Le délibéré est prévu pour le 23 novembre 2023.

